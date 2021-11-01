За прошедшую неделю сделано 1 740 231 прививок! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

" За прошедшую неделю сделано 1 740 231 прививок! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!" , – говорится в сообщении.

За сутки 31 октября в Украине 117 818 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.