



Український співак Дмитро Каднай є учасником шоу "Танці з зірками". Минулого тижня знаток зізнався, що захворів на коронавірус, тому не зміг виступити та отримав імунітет. Однак цього тижня йому необхідно було або станцювати, або покинути шоу.



Тому парі довелось знаходити вихід, аби боротись за перемогу. У 9 випуску шоу Дмитро Каднай та Аліна Лі продемонстрували дистанційний фрістайл. Аліна продемонструвала танець на паркет проекту, а Дмитро танцював на самоізоляції, тому приїхав у порожній зал та зняв там відео свого танцю, яке показали на екрані.



Усі судді відзначили старання пари та оцінили їх дуже високо.



"Я не помітив жодного екрану, для мене це була повноцінна пара та постановка. Яскраво, легко, невимушено. Діма танцював, як справжній соліст, просто, як переможець", – заявив Влад Яма.



"Я думаю, ми всі відчуваємо, наскільки складно танцювати після і під час хвороби. Я поаплодую стоячи, тому що це було дуже круто. Аліно, Дмитро неймовірний, тому повертайте його сюди, бо він має ще багато показати", - сказав Макс Чмерковський.





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