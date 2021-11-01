В афганской провинции Нангархар вооруженные мужчины расстреляли гостей на свадебной вечеринке – из-за того, что они слушали музыку. Были убиты два человека, десять получили ранения.

Как Оbozrevatel со ссылкой на афганскую TOLO News, стрельбу устроили местные силы талибов, несущие службу на одном из соседних блокпостов, информирует .

Отмечается, что случай произошел в деревне Шамспур Мар Гунди. По словам свидетелей, "в дом вошли три человека, представившиеся талибами".

"Один из них сломал музыкальные инструменты, затем вышел и открыл огонь по примерно 50 людям", – рассказали они.

Члены семьи погибших считают, что это были местные силы, принадлежавшие к соседнему блокпосту, а случай был вызван личным спором.

"Я сказал им, что они молоды и пусть играют музыку. Но те люди потащили меня назад и открыли огонь, некоторые из мальчиков были ранены, а двое других убиты", – прокомментировал родственник жертв Нур Хазрат, добавив, что нападавшие скрылись.

В СМИ пишут, что в результате обстрела два человека погибли и еще 10 получили ранения, их доставили в областную больницу. При этом двое подозреваемых были задержаны движением "", а один из сбежавших до сих пор преследуется.

"Пойманные виновные в инциденте, которые использовали имя Исламского Эмирата для ведения личной вражды, были переданы в руки законов шариата", – заявил представитель талибов.

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