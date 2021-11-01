Я принимаю на себя ответственность за такие события. Я ухожу в отставку с поста премьер-министра и президента партии

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Консервативная оппозиционная группа ВМРО-ДПМНЕ заявила о победе в большинстве муниципальных округов во втором туре в воскресенье. Перед выборами Заев заявил, что уйдет в отставку, если СДСМ проиграет второй тур в столице Скопье. По предварительным данным, независимый кандидат Данела Арсовская, поддерживаемая как ВМРО-ДПМНЕ, так и албанская оппозиция, побеждает кандидата от СДСМ в Скопье с поддержкой 55,3%.

" Я беру на себя ответственность за такие события. Я ухожу в отставку с поста премьер-министра и президента партии ", - сказал Заев на пресс-конференции.

Однако Заев сказал, что его отставка не означает досрочных выборов: по закону, коалиционное правительство может договориться о выборе другого премьер-министра и сформировать правительство без нового голосования. Он добавил, что останется в должности временного премьера.

СДСМ Заева одержала победу на национальных выборах 2020 года и удерживает незначительное преимущество в парламенте со своими союзниками – 62 из 120 депутатов.