Изменения политики вызывают у союзников опасения, что "ядерный зонтик" ослабнет и "станет огромным подарком для России и Китая"

Об этом пишет газета Financial Times.

Союзники, в частности Великобритания, Франция и Германия в Европе, а также Япония и Австралия в Индо-Тихоокеанском регионе, выражают обеспокоенность такой позицией, которая отрицает возможность превентивного ядерного удара и может свести на нет усилия по сдерживанию России и Китая.

Изменения политики вызывают у союзников опасения, что "ядерный зонтик" ослабнет и "станет огромным подарком для России и Китая", цитирует издание одного европейского чиновника. Они не хотят, чтобы США ограничивались возможностью использования ядерного оружия только для сдерживания нападения на США или для нанесения ответного удара.

Эту тему союзники якобы должны поднять на встрече с Бадейном во время саммита лидеров Группы 20, который состоялся в Риме 30 – 31 октября.

Во время поездки министра обороны США Ллойда Остина в Брюссель в начале октября, союзники в штаб-квартире НАТО прилагали немалые усилия, пытаясь предотвратить какие-либо существенные изменения в ядерной политике США.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что консультации с союзниками «необходимы и продолжаются», поскольку власть должна завершить обзор ядерного потенциала до конца года.

Кирби также добавил, что " обязательства США по расширенному сдерживанию остаются сильными и надежными ".