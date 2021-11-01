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Курс гривны к доллару немного укрепился
01.11.2021 14:35
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Курс гривны к доллару немного укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривны по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривны.
/> Фото: с открытых источников
Об этом говорится в данных регулятора.
 
Официальный курс гривны по отношению к евро установился на уровне 30,60 грн (на 29 октября – 30,50 гривны).
 
Напомним, что 29 октября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривны.
 
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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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