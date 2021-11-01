



Український гурт Go_A став справжнім відкриттям на конкурсі Євробачення. Тоді колектив здивував не тільки глядачів, а й конкурентів, які захотіли з ними заспівати у дуеті.



Одними з них стали і переможці проекту - італійський гурт Maneskin. Фанати з нетерпінням чекали прем’єри композиції, проте солістка Go_A розчарувала їх заявою, що співпраці артистів не буде.



"Давайте я просто зараз скажу, що її не буде і ми назавжди закриємо це питання. Ми не змогли вирішити юридичні питання, які стосуються лейблу і взагалі менеджменту, тому, як ідея вона є, але побачимо, що буде далі. Поки що гурт не готовий до співпраці через певні юридичні нюанси", – пояснила вона.



У них виникли юридичні проблеми, тому наразі ця ідея залишається ідеєю.



Проте колектив не покидає надії записати пісню з італійцями.



"Насправді, європейський музичний ринок працює трішки по іншому, ніж в Україні, там навіть питання не в монетизації, а взагалі питання співпраці. Можливо, в майбутньому, коли цікавість до них спаде і коли в них з'явиться більше вільного часу, ми зможемо реалізувати цю пісню", – додала вона.





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