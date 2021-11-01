|Робопсы динамично станцевали под The Rolling Stones
|01.11.2021 14:45
|
Работы-псы от компании Boston Dynamics показали, как умеют плясать под музыку группы The Rolling Stones.
Это впервые работы Boston Dynamics приняли участие в музыкальном клипе
Фото: из свободного доступа
Об этом сообщает TechEBlog.
Работы станцевали под хит 1981 года "Start Me Up". Таким образом разработчики собак присоединились к поздравлению группы, которая дебютировала с этой песней 1981 года.
The Rolling Stones и Boston Dynamics создали новое музыкальное видео, в котором группа роботов имитирует известных шоуменов Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса и Ронни Вуда.
Это впервые работы Boston Dynamics приняли участие в музыкальном клипе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайский стартап выпустил робота-собаку. Он бежит у хозяина и несет его вещи
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями