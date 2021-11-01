Ожидается, что сегодня в аэропорты Бангкока и Пхукета прибудут десятки тысяч путешественников. Ранее вакцинированные туристы должны были пройти минимум семидневный карантин в отелях.

Об этом сообщает BBC.

Следует отметить, что МИД Таиланда пополнил список государств, граждане которых освобождаются от карантина во время въезда с 1 ноября на территорию королевства. Теперь в списке 63 страны, однако, Украины там нет.

Ожидается, что сегодня в аэропорты Бангкока и Пхукета прибудут десятки тысяч путешественников. Ранее вакцинированные туристы должны были пройти как минимум семидневный карантин в гостиницах.

По прогнозам, в следующем году количество туристов вырастет до 15 миллионов, что принесет более 30 миллиардов долларов.

В настоящее время в Таиланде полностью вакцинировано около 42% населения.

По данным сайта Worldometer, в Таиланде с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 1,9 млн случаев COVID-19, из них – 19,2 тыс. смертей и 1,8 млн выздоровлений.

Как сообщалось, правительство Таиланда объявило, что с 1 ноября страна начнет принимать полностью вакцинированных от коронавируса туристов.

В мире по состоянию на 1 ноября зафиксировали 247 463 597 случаев COVID-19, в том числе 5 014 976 летальных, выздоровели 224 135 386 человек.