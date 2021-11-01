|Солистка группы KAZKA шокировала результатами похудения на "Танцах со звездами". ФОТО, ВИДЕО
|01.11.2021 15:10
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Зарицкая сильно похудела / фото instagram.com/tanci1plus1
Участница шоу "Танцы со звездами" и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о результатах похудения на проекте.
По словам девушки, за время участия в шоу она сбросила целых 20 килограммов. Об этом она заявила в 9 прямом эфире "Танцев со звездами", информирует со ссылкой на .
Саша поделилась, что она в восторге от своей новой формы. Солистка KAZKA говорит, что лишние кило ей мешали плясать.
"Я думаю, что минус 20 килограммов - это только начало", - говорит она.
На паркете звезда и ее партнер Юрий Мешков исполнили чувственный вальс. Для выступления Зарицкая выбрала платье, подчеркнувшее ее талию.
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