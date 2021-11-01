|Народный флешмоб: на рынках Украины появились специальные предложения для Николая Тищенко. ФОТО
|01.11.2021 17:10
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Украинцы продолжают насмехаться над депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, который оконфузился заявлением о "дешевых" продуктах в стране. Теперь даже продавцы на рынках делают ценники со спецпредложением для "слуги".
Например, предлагают покупать не очень презентабельное мясо по 20 гривен. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале , информирует со ссылкой на .
"На рынках Украины стали появляться специальные предложения для Николая Тищенко. Единственный народный флешмоб", – отметили авторы сообщения.
На кадрах виден прилавок со свежим говяжьим мясом и банкой тушенки. Рядом стоит лоток с мясными субпродуктами, а на ценнике к ним написано: "Для Тищенко 20 грн".
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