



Оля Полякова та Маша Єфросиніна розпочали власну програму на Ютуб - "Взрослые Девочки". Там зірки діляться особистою інформацією про себе та своїх близьких та розмовляють на дорослі теми.



У новому випуску шоу Оля поділилась деталями про догляд за собою. Артистка відверто розповіла, що з 23 років вколює ботокс.



"Я роблю ботокс від 23 років. У мене є "зморшка гордеця". Зараз я роблю ботокс раз на вісім місяців. У мене в обличчі немає взагалі нічого. Я не роблю нитки, я не роблю мезотерапію", - зізналась артистка.



Також вона заперечує, що робила щось зі своїми губами.



"Мої губи не змінювалися ніколи, мої вилиці не змінювалися ніколи. Я почала ходити до косметолога два роки тому, до цього я взагалі не була у косметолога. Я не робила маски, бо мені здавалось, що це було дорого. А потім я переступила певний рубіж. Я зрозуміла, що варто це робити. Зараз не з’являюся в кадрі без процедури", - розповіла Оля.



Не стала приховувати зірка і своєї ваги, Полякова важить 67 кілограм.





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