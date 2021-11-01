



Відома співачка Надя Дорофеєва є однією з найпривабливіших українських зірок. Проте її краса не означає, що вона живе без комплексів.



У новому інтерв’ю артистка розповіла, що довгий час комплексувала через свою худорлявість та маленький бюст. Свою фігуру вона тривалий час ховала у об’ємному одязі. Проте зараз розуміє, що це безглуздо.



"Я спеціально вдягала щось об'ємне, щоб приховати субтильний верх. Я комплексувала і лише років у 28 зрозуміла, що зі мною все нормально. У мене гарні груди, але невеликі, — а я думала, ну як же, у виконавиці попмузики повинні бути пишні груди. Увесь час соромилася. Боже, це так безглуздо! Мені подобається, як змінюється світ, подобається, коли дівчата діляться своїми історіями і пишуть про те, як важливо приймати себе. Хочеться сказати, що розтяжки це нормально; комплексувати через свою худорлявість — нормально; соромитися високого зросту — нормально. Хочеться говорити про це. Соромишся своєї худорлявості? Не треба! Носи модні піджаки! Подивися, як одягається Юля Пеліпас, будь яскравою і не зважай, що хтось подумає про тебе", - Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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