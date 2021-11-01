О Боже! Я никогда не считал Анну Скороход умной. Но нести бред про то, что нардепа Антона Полякова убили и мертвого посадили в такси – уже за гранью здравого смысла. Таксисты рыдают даже.

Об этом на своей странице в Facebook политолог Кирилл Сазонов, информирует со ссылкой на .

Ок, намекну. Иногда молчание говорит лучше слов. Почему эксперты не качают эту тему? Лень? Или допустить, что в этом узком кругу мы уже общались с представителями и знаем, что там ноль сенсаций? То есть можно поиграть в самопиар с громкими заявлениями по теме, но... свои начнут смеяться сразу. А потом, когда официально опубликуют информацию, над тобой будут смеяться все, кто тебя читал.

Та же "Евросолидарность" использует любой повод для наезда на "Слуг народа", но тоже молчит. Потому что они давно во власти и у них тоже есть надежные источники в следствии. И они знают, что ловить в этой теме нечего. Так что не ведитесь на глупости, которые кто-то иногда вбрасывает.

Смотрите на отсутствие интереса экспертов и оппозиции. Нет там вообще сенсаций. Унылая поучительная история...

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