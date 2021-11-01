Управлению по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) потребуется дополнительное время, чтобы завершить оценку вакцины компании Moderna против COVID-19 для подростков в возрасте 12-17 лет.

Как передает со ссылкой на , об этом сообщает со ссылкой на заявление компании Moderna.

Отмечается, что FDA проинформировало компанию, что проверка может быть завершена не ранее января 2022 года, поскольку речь идет о потенциальном препятствии в сроках разрешения на экстренное использование вакцины для вышеупомянутой возрастной группы.

Как заявили в Moderna, компании было сообщено, что FDA необходимо дополнительное время, чтобы оценить недавние международные исследования рисков, таких как воспаление сердца или миокардита после вакцинации. Это редкий побочный эффект после прививки, в основном поражающий молодых мужчин.

Компания подчеркнула, что проведет собственный обзор новых исследований повышенного риска миокардита у лиц младше 18 лет, когда они станут доступными.

В июне Moderna подала заявку на получение разрешения на вакцинацию в для лиц от 12 до 17 лет.

Американская компания также сообщила, что отложит подачу своего запроса на применение половины дозы вакцины для детей в возрасте от 6 до 11 лет до завершения рассмотрения заявки FDA по вакцинации подростков 12-17 лет.

Как сообщал Укринформ, ранее Управление по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) для детей от пяти до 11 лет.

Администрация планирует с начала ноября инициировать широкомасштабную вакцинацию детей от пяти лет. В общей сложности предполагается охватить вакцинацией не менее 28 миллионов человек.

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