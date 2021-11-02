



Конфлікт Ілони Гвоздьової та пари учасників "Танці з зірками" MELOVIN та Лізи Русіної став однією з найобговорюваніших подій цього сезону. Танцівниця розповідала, що пара не достойна участі у шоу, адже не працює на репетиціях та не показує гідного результату.



У дев’ятому випуску шоу учасники покинули проект і ця новина дуже обрадувала Гвоздьову. У своєму Інстаграм зірка опублікувала відео, де танцює ча-ча-ча на тлі екрану телевізора, де транслюють ефір "Танців з зірками" та оголошують, що MELOVIN та Ліза Русіна вилітають зі шоу.



"Не дякуйте! І пам'ятайте, все в цьому житті бумеранг! Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму та професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість перемогла", - підписала відео Ілона.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

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