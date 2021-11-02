



Минулого тижня Олександра Заріцька розповіла, що вже не в стосунках та її серце вільне. Тому фанати почали сподіватись, що вона буде разом зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим.



Раніше Юрій вже розповідав, що зірка йому подобається як дівчина. У новому випуску вже Олександра розповіла, що Юрій довподоби їй. Вона зізналась, що боїться його втратити та дуже щаслива з ним.



"Він мені подобається як хлопець. Я б дуже хотіла вірити, що у нас щось може бути після проєкту. Я боюся його втратити. Боюся, що він усе це сприймає, як телепроєкт. Хвилююся, що він не напише після проєкту: "Пішли на побачення". Я дуже щаслива, коли поруч зі мною Юра", – заявила вона.



Мєшков розповів, що тверезо дивиться на ситуацію та розуміє, що їхні відносини можуть закінчитись.



"Ми з різних світів. Я живу у маленькому місті і треба переїхати до Києва, знайти справу, яка буде приносити вдосталь коштів. Треба бути на ступінь або дві більше, щоб бути разом", – поділився Юра.





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