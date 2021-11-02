|Россия и Китай пытаются добиться отмены санкций ООН против Северной Кореи
|02.11.2021 10:00
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Китай и Россия хотят, чтобы Совет безопасности ООН снял санкции для «повышения уровня жизни гражданского населения».С 2006 года на Северную Корею наложены санкции ООН.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проекте резолюции.
Китай и Россия снова представили проект резолюции по частичной отмене санкций в отношении КНДР. В переработанном проекте резолюции, в частности, есть предложение увеличить разрешенный объем импорта нефтепродуктов в КНДР. Проект резолюции по-прежнему включает в себя такие меры, как снятие запрета на работу северокорейцев за рубежом.
Несколько дипломатов ООН заявили, что обновленный проект не найдет поддержки. Чтобы принять резолюцию, нужно девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании.
С 2006 года на Северную Корею наложены санкции ООН из-за ракетно-ядерной программы.
Власти писали, что Россия и Китай еще два года назад предложили смягчить санкции в отношении Северной Кореи.