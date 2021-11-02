Китай и Россия хотят, чтобы Совет безопасности ООН снял санкции для «повышения уровня жизни гражданского населения».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проекте резолюции.

Китай и Россия снова представили проект резолюции по частичной отмене санкций в отношении КНДР. В переработанном проекте резолюции, в частности, есть предложение увеличить разрешенный объем импорта нефтепродуктов в КНДР. Проект резолюции по-прежнему включает в себя такие меры, как снятие запрета на работу северокорейцев за рубежом.

Несколько дипломатов ООН заявили, что обновленный проект не найдет поддержки. Чтобы принять резолюцию, нужно девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании.

С 2006 года на Северную Корею наложены санкции ООН из-за ракетно-ядерной программы.

Власти писали, что Россия и Китай еще два года назад предложили смягчить санкции в отношении Северной Кореи.

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