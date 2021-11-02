



Відома українська тренерка Аніта Луценко не любить розповідати про своє особисте життя. Зірка приховує обличчя коханого та у новому інтерв’ю поділилась деталями.



Аніта вже 7 років у стосунках зі своїм обранцем та у них є спільна донька. Проте пропозиції руки і серця чоловік досі не зробив.



Нещодавно пара відвідала Санторіні, де було дуже красиво та романтично. Аніта сподівалась, що саме там їй запропонують вийти заміж, адже це був ідеальний шанс. Однак коханий зірки цього не зробив.



"Я була абсолютно впевнена, що саме ця подорож буде для нього ідеальним шансом, для того, щоб не вигадувати щось, тому що, я сказала, що це має бути просто неймовірно. Тобто, ця тема в нас обговорюється просто спокійно. Є фотограф, є відеограф, найкращі друзі поряд із нами, нікого зайвого. І кожного вечора думала, що щось він не дуже турбується про те, до якої ресторації ми підемо. І до кінця я зрозуміла, що якби я була чоловіком, то я б скористалася цією можливістю, навіть робочою поїздкою, але ні, вже проґавив", – пригадала зірка.



Зірка дуже чекає моменту пропозиції від свого коханого.



"Так, у нас ця тема більш до гумору, більше до обговорення. Тобто, ми жартуємо з цієї теми. Я просто сказала, що якщо 7 років тому я мріяла про те, щоб він і я, ми на Балі, немає нікого, то зараз, будь ласочка, — столи буквою "П", літак, замки, що завгодно. Хочеш робити пропозицію — готуйся. Пишне весілля і сукня. Але проґавив, коли я була готова до якихось мінімалочок", – додала вона.





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