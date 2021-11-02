Фото: нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)

Домашний арест народного депутата Виктора Медведчука закончился, но мера пресечения остается. В Офисе генпрокурора опубликовали объяснение.

Об этом сообщает , ссылаясь на пресс-службу , информирует .

Причина: предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, следовательно его дальнейшее продление является невозможным, сообщили в ОГУ.

Однако, против него открыто еще одно производство, по которому у него есть еще одна мера пресечения. Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

"Единственная мера пресечения, о которой в настоящее время может просить сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - сообщили в прокуратуре.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука прокуроры:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира