Погода, Новости, загрузка...
Юрій Горбунов вперше заставив обличчя молодшого сина Данила
02.11.2021 11:40
7290_gzo4j8iqfef7nwi3ibrwzkedw2teuc6zotjqvqum.jpeg (27. Kb)

У серпні Юрій Горбунов став батьком вдруге - Катя Осадча народила коханому сина Данила. Пара досі не показує маленького та приховує його лице.

Однак Юрій вирішив все ж привідкрити таємничість та опублікував нове фото. Ведучий у Інстаграм поділився світлиною з синами. У кадрі Горбунов постав у зручному сірому халаті. Поруч з ним позував старший син Іван, якого пара вже не приховує. Хлопчик з татом годував братика з пляшечки. На фото було видно маленького Данила та навіть частинку його обличчя.

Фанати замиловані таким фото та пишуть багато приємних слів сім’ї.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий