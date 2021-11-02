



У серпні Юрій Горбунов став батьком вдруге - Катя Осадча народила коханому сина Данила. Пара досі не показує маленького та приховує його лице.



Однак Юрій вирішив все ж привідкрити таємничість та опублікував нове фото. Ведучий у Інстаграм поділився світлиною з синами. У кадрі Горбунов постав у зручному сірому халаті. Поруч з ним позував старший син Іван, якого пара вже не приховує. Хлопчик з татом годував братика з пляшечки. На фото було видно маленького Данила та навіть частинку його обличчя.



Фанати замиловані таким фото та пишуть багато приємних слів сім’ї.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

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