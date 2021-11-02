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Не було сліз, - Lida Lee прокоментувала свій виліт з "Танців з зірками"
02.11.2021 14:00
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У шостому прямому ефірі "Танців з зірками" проект покинула співачка Lida Lee. Тоді цей виліт був справжньою несподіванкою для усіх, адже вона була дуже сильною учасницею.

Зірка розповіла свої емоції від такого рішення у шоу "Світське життя". Артистка розповіла, що не одразу зрозуміла, що сталось, тому не плакала.

"Я дуже емоційна, але не було сліз. Плакали усі навколо, окрім нас. Я не повірила. Це була така мить, коли я не розуміла, що сталось", - говорить Ліда.

Та найбільшою неочікуванкою для неї стало те, що користувачі соціальних мереж вимагали повернути зірку у проект.

"Я була шокована, бо я не розраховувала на таку підтримку. Ми вирішили віддячити глядачам, які нас так полюбили", - говорить артистка.


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