Некоторые российские политологи снова завели вечную песню о скором уходе Путина и неизбежном транзите власти. Никуда Путин, конечно, сам не уйдет. Будет править, пока не вынесут вперед ногами из Кремля. Существует ограниченный набор сценариев, при которых такое может произойти.

Об этом на своей странице в Facebook социолог Игорь Эйдман, информирует со ссылкой на .

Шесть сценариев краха режима

1. Проигранная война

Например, против Украины, ведущая к потери популярности режима, новому витку санкций и кризиса.

Маловероятно в обозримом будущего. Скорее только, Путин не решится на полномасштабную войну в условиях нарастающего внутреннего кризиса и внешнего давления.

2. Фатальные санкции

Радикальное усиление западных санкций, ведущее страну к экономическому коллапсу. Возможно только в случае новой войны, то есть реализации сценария 1. В другой ситуации Запад на это, скорее только, не пойдет. Так как сценарий «война», к счастью, маловероятен, столь же маловероятны и «фатальные санкции» (а это зря).

3. Антиуглеродный удар

Россия, скорее только, не сумеет встроиться в новую климатически-нейтральную экономику. Убытки страны только от введения, планируемого Евросоюзом трансграничного углеродного налога оцениваются в десятки млрд. евро. Ей грозит потеря доходов от экспорта сырья, а затем экономический крах.

Этот сценарий начнет осуществляться в течении ближайших пяти лет. Вероятность того, что лет за десять (плюс-минус) он реализуется – довольно высока.

4. Новая разорительная война в Чечне

Все главы регионов – простые клерки Кремля. Только Кадыров - царь и бог у себя в сатрапии, к тому же он давно в конфликте с могущественной (для чекистов кадыровцы - конкуренты на криминальном рынке рэкета и крышевания).

Путина всё это не может не раздражать. Возможно, в какой-то момент Кадыров зарвётся, Путину надоест его терпеть и Кремль поставит во главе Чечни какого-нибудь полностью подконтрольного чиновника. Такой переворот мог бы привести к столкновению кадыровцев и федералов, новой разорительной чеченской войне.

Однако Кадыров хитер и вряд ли перегнет палку, да и Путин трусоват. Реализация сценария в ближайшие годы маловероятна.

5. Недееспособность или смерть Путина

А также вызванная этим дестабилизация режима и война кланов.

Путин достиг возраста, когда умер Андропов и приближается к возрасту смерти Брежнева. Однако элитная медицина сейчас на несравнимо более высоком уровне.

В течение ближайших пяти лет вероятность реализации сценария – низкая. Однако в течение десяти-пятнадцать лет она практически неизбежна.

6. Формальный уход Путина

По примеру Назарбаева, он уходит с поста президента на позицию российского Елбасы (национального лидера). Формальный преемник через некоторое время поднимает бунт против своего босса и делает фиктивную смену власти реальной.

Низкая вероятность. Не затем переписывали конституцию, чтобы Путин оставил пост президента. А если даже такое чудо все же произойдет, формальный пост президента оставят какому-нибудь трусливому ничтожеству (как в прошлом, Медведеву), которое не посмеет нарушить правила игры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира