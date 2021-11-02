|Корень хрена: польза, вред и чудесные свойства продукта
|02.11.2021 15:10
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Хрустящий и пряный хрен – очень полезное растение с множеством удивительных свойств. Съедобными считаются листья и корень. Этот продукт выращивается тысячи лет и используется в кулинарии, народной медицине и косметологии.
Употребляют хрен в свежем, маринованном и сушеном виде, информирует со ссылкой на .
Польза хрена для организма
Хрен богат витаминами
Хрен эффективно борется с бактериями в организме человека и ускоряет выздоровление от ОРВИ. Он также уничтожает болезнетворные организмы в мясе, благодаря чему мясо с молотым хреном дольше хранится.
При умеренном употреблении хрен улучшает пищеварение, повышает аппетит, снижает уровень сахара в крови, обладает желчегонным и мочегонным свойствами, повышает мужскую потенцию. Про повышенном давлении полезно выпить настойку хрена или съесть кусочек сырого корня.
Чем полезен хрен / фото: ua.depositphotos.com
Хрен – вред и противопоказания
Хрен может навредить при чрезмерном употреблении. Так как это растение достаточно острое, оно может вызвать раздражение кожи, желудка, кишечника и ротовой полости.
Хрен не рекомендуется употреблять при язве, гастрите, заболеваниях печени и почек, повышенной кислотности желудка, беременности, аллергии. Не стоит давать его детям до 10 лет. Хрен является сильным аллергеном и его стоит избегать людям с пищевыми аллергиями.
группы B, K, PP, C и E, а также магнием, кремнием, фосфором, серой. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и энзимов хрен известен как сильное противомикробное и антибактериальное средство.