



Зіркове подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна тривалий час обговорювали не у найкращому тоні. Адже стосунки пари розпочались, коли плут був ще одруженим. Тому Тоню називали розлученицею.



У новому інтерв’ю мама зірки Ніна Матвієнко зізналась, що була проти їхнього шлюбу. Вона відмовляла доньку від цих стосунків, адже не вірила у слова Арсена.



"Сама я SMS тоді ще не вміла писати. Я не хотіла цього шлюбу. Тому я так робила, щоб вона так написала, щоб він не їхав сюди. Тому що там двоє дітей, а для мене це категоричне ні. Я не вірила йому. Я Тоню обдурювала, але вона всеодно робила по-своєму. Арсен з Тонею два таких антипода, я не знаю, як вони побралися. Але вона його підлаштовує, вчить, як треба жити", – зізналася Ніна Митрофанівна.



Проте з часом Ніна Митрофанівна все ж змінила думку про Мірзояна та вважає його нормальним чоловіком.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура вона тому ніна матвієнко адже Теги: культура