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Астрономы показали "фонтан" из газа в созвездии Водолея
02.11.2021 16:35
Астрономы показали "фонтан" из газа в созвездии Водолея
Эта композиция скопления галактик Abell 2597 может выглядеть как череп, но на самом деле это похожий на фонтан поток газа, питающийся от сверхмассивной черной дыры.
Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) сделала фотографию скопления галактик Abell 2597, которое находится в созвездии Водолея.
Астрономы показали "фонтан" из газа в созвездии Водолея Фото: TheNRAO

Об этом NRAO сообщила в Твиттере.

"Эта композиция скопления галактик Abell 2597 может выглядеть как череп, но на самом деле это похож на фонтан поток газа, питающийся от сверхмассивной черной дыры", - говорится в сообщении.

Abell 2597 — скопление галактик, находящегося в 1 млрд световых лет от Земли в направлении созвездия Водолея.

Фото: @TheNRAO

Скопление Abell 2597 состоит из сотен галактик, погруженных в облако газа с температурой в несколько миллионов градусов, которое ярко светится в рентгеновских лучах.

В скоплении доминирует эллиптическая галактика PGC 71390, в которой имеется сверхмассивная чёрная дыра.

Как сообщалось, группа астрономов под научным руководством Гавайского университета в Маноа (США) сделали прямое фото 2M0437b, одного из самых молодых когда-либо найденных экзопланет вне Солнечной системы.

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