Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас продать акции Tesla и сделать это

Об этом пишет Илон Маск в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас продать акции Tesla и сделать это", – об этом говорит Маск.

Маск добавил, что финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как именно тратятся средства.

Этот твит появился в ответ на заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, 19 октября попросившего у Маска 6 млрд долларов на борьбу с голодом.

"В этом году 42 миллиона человек находятся на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, который усилился из-за Covid. Голод, дестабилизация в странах и массовая миграция — вот что произойдет, если мы не примем меры. Илон Маск, вы только вчера заработали $6 млрд — ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!... Я предлагаю вам уникальную возможность спасти 42 миллиона человек от голода".

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