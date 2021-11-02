Экстремальные явления – это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что эти явления в значительной степени вызваны антропогенным изменением климата.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, опубликованном в начале Конференции ООН по климату.

По словам генерального секретаря ВМО профессора Петтери Тааласа, впервые за всю историю наблюдений на ледниковом пике Гренландии пошел дождь, а не снег. А в результате таяния льда медленно исчезают канадские ледники.

"Экстремальные явления – это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что эти явления в значительной степени вызваны антропогенным изменением климата", - подчеркнул Таалас.

Согласно докладу, средняя глобальная температура в 2021 году, по данным с января по сентябрь, составляла примерно на 1,09 градуса Цельсия выше среднего значения за 1850–1900 годы. По прогнозам, нынешний год окажется шестым или седьмым теплым годом за всю историю наблюдений в мире, а период с 2015 по 2021 год будет семью самыми теплыми годами за всю историю.

Отмечается, что изменения глобального среднего уровня моря, прежде только, зависят от степени потепления океана вследствие теплового расширения морской воды и таяния льда на суше.

В период с 1993 по 2002 год среднее глобальное повышение уровня моря составило 2,1 мм в год. В период с 2013 по 2021 год этот показатель составил уже 4,4 мм. В основном такая тенденция была обусловлена ​​ускоренной утратой массы льда.