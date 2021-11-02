|В ООН заявляют, что изменения климата запустили экстремальные явления
|02.11.2021 16:55
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Последние семь лет стали самыми теплыми в истории наблюдений, а уровень мирового океана поднялся до нового максимума.
Экстремальные явления – это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что эти явления в значительной степени вызваны антропогенным изменением климата.
Фото: google.com
Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, опубликованном в начале Конференции ООН по климату.
По словам генерального секретаря ВМО профессора Петтери Тааласа, впервые за всю историю наблюдений на ледниковом пике Гренландии пошел дождь, а не снег. А в результате таяния льда медленно исчезают канадские ледники.
"Экстремальные явления – это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что эти явления в значительной степени вызваны антропогенным изменением климата", - подчеркнул Таалас.
Согласно докладу, средняя глобальная температура в 2021 году, по данным с января по сентябрь, составляла примерно на 1,09 градуса Цельсия выше среднего значения за 1850–1900 годы. По прогнозам, нынешний год окажется шестым или седьмым теплым годом за всю историю наблюдений в мире, а период с 2015 по 2021 год будет семью самыми теплыми годами за всю историю.
Отмечается, что изменения глобального среднего уровня моря, прежде только, зависят от степени потепления океана вследствие теплового расширения морской воды и таяния льда на суше.
В период с 1993 по 2002 год среднее глобальное повышение уровня моря составило 2,1 мм в год. В период с 2013 по 2021 год этот показатель составил уже 4,4 мм. В основном такая тенденция была обусловлена ускоренной утратой массы льда.
"Участившиеся в последние десять лет экстремальные погодные явления часто приводили к экономическим потрясениям. Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию, в результате чего было нивелировано десятилетие прогресса в деле улучшения продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
В предварительном отчете СМО за 2021 год собраны данные ряда агентств ООН, национальных метеорологических и гидрологических служб, а также прогнозы ведущих научных экспертов. На Конференции ООН по климату, которая 31 октября открылась в Глазго, доклад ВМО станет одним из главных документов – он будет использоваться как научная база при переговорах участников форума.
"Отчет ВМО о состоянии глобального климата показывает, что планета меняется буквально на наших глазах. Экосистемы разрушаются во всем мире. Ученые сказали свое слово, теперь очередь за политическими лидерами. КС-26 должен стать переломным моментом. Мы обязаны действовать немедленно – для защиты нашего будущего и спасения человечества", – заявил в видеообращении, приуроченном к публикации доклада, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Как сообщалось, Конференция ООН по изменению климата COP26 открылась в воскресенье, 31 октября, в шотландском Глазго. Работа конференции, которая продлится до 12 ноября, началась с минуты молчания в память о жертвах пандемии COVID-19. Центральной мерой должен стать саммит мировых лидеров, который начнется в понедельник.
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