Погода, Новости, загрузка...
В Финляндии хотят сделать военный призыв обязательным для женщин
02.11.2021 17:05
В Финляндии хотят сделать военный призыв обязательным для женщин
Неявку на призыв предлагают наказывать штрафом
В парламенте Финляндии предложили сделать военный призыв обязательным для женщин, при этом военная служба обязательна не будет.
В Финляндии хотят сделать военный призыв обязательным для женщин Фото: из свободного доступа

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Парламентская комиссия, завершившая работу на прошлой неделе, предложила сделать призыв обязательным для женщин. При этом обязательный призыв не означает обязательную армейскую службу для женщин.

Комиссия считает, что это шаг на пути уменьшения гендерного неравенства, который поможет проверить ситуацию целой возрастной группы: в частности, их здоровье, образование, трудовые перспективы и психологическое состояние.

Неявку на призыв предлагают наказывать штрафом.

Министерство обороны считает, что обязательный призыв всем поможет повысить слава армейской службы между женщин. В этом году более 1600 женщин избрали добровольную службу в армии.

Читайте также: В Исландии завершили подсчет голосов: впервые в истории женщин-депутаток будет больше, чем мужчин

  • Финляндия планирует упростить трудовую миграцию отдельных специалистов
  • Финляндия с 26 июля откроется для вакцинированных украинцев
  • Финляндия через COVID-19 ограничила въезд путешественникам

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий