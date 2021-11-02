Мы поддерживаем некоторые планшеты Android с активными SIM-картами, однако не поддерживаем устройства только с доступом к Wi-Fi. Для доступа к сообщениям также требуется доступ к мобильным данным, если устройство не подключено к сети Wi-Fi.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт компании.

Пользователи таких устройств не могут получать и просматривать сообщения, изображения и видео.

Для корректной работы приложения требуется устройство с Android 4.1 или более поздней версией ОС, которое поддерживает функцию приема SMS-сообщений и звонков для подтверждения номера.

"Мы поддерживаем некоторые планшеты Android с активными SIM-картами, однако не поддерживаем устройства только с доступом к Wi-Fi. Вам также понадобится доступ к мобильным данным, чтобы получать сообщения, когда устройство не подключено к сети Wi-Fi", - говорится в сообщении.

Представители WhatsApp рекомендуют пользователям сохранить историю чатов на Google-диске, чтобы затем перенести данные на другое устройство. Для этого необходимо в меню программы выбрать: "Больше опций" - "Настройки" - "Беседы" - "Резервная копия чатов - "Резервное копирование".

В результате приложение отправит на электронный ящик пользователя текстовый документ, содержащий историю чатов. При экспорте истории чатов с медиафайлами можно отправить до 40 тыс. последних сообщений или до 10 тыс. сообщений с медиафайлами – ограничения, связанные с максимально допустимым объемом электронного письма.

Читайте также: WhatsApp все же будет передавать личные данные в Facebook