|Австрия обновила правила въезда, для украинцев оставила без изменений
|02.11.2021 17:35
|
С 1 ноября в Австрии начало действовать обновленное постановление Минздрава по правилам въезда в страну, учитывая пандемию коронавируса.
Украина по-прежнему остается в списке "других стран". Это означает, что въезд из Украины в Австрию остается возможным для всех целей путешествий, однако при определенных условиях
Фото: yugopolis.ru
Как передает собственный корреспондент Укринформа в Австрии, правила въезда в республику из Украины остались без изменений, поездки в туристических целях остаются возможными для вакцинированных.
Новое постановление Минздрава содержит обновленный перечень "стран с ограниченным эпидемиологическим риском", въезд из которых в республику возможен без карантина и регистрации при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного результата теста на COVID-19. В этом списке насчитывается 49 стран, между них Украины нет.
Украина по-прежнему остается в списке "других стран". Это означает, что въезд из Украины в Австрию остается возможным для всех целей путешествий, однако при определенных условиях. Без предварительной регистрации и последующего карантина украинцы могут въезжать в страну при предъявлении сертификата вакцинации от COVID-19 или справки о выздоровлении/наличии антител.
В то же время в постановлении обновляется требование относительно того, когда должна быть сделана последняя вакцинация – не более 360 дней до въезда (ранее было 270 дней). Что касается медицинской справки о преодолении инфекции в течение последних 180 дней или справки о наличии нейтрализующих антител, то они должны быть не старше 90 дней.
Австрия признает следующие вакцины от COVID-19: Comirnaty/BNT162b2/Tozinameran (INN) от BioNtech/Pfizer; ChAdOx1_nCoV-19/ChAdOx1-S/AZD1222/Vaxzevria/ COVID-19 Vaccine AstraZeneca от AstraZeneca и Covishield от Serum Institute of India; Janssen от Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals; Moderna/mRNA-1273 от Moderna; Sinopharm/BIBP от Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.; Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.
Если же у путешественника из Украины в Австрию не будет сертификата о полной вакцинации или справки о выздоровлении, то он все равно сможет въехать – однако с предварительной онлайн-регистрацией поездки и обязательным карантином. В то же время во время въезда также нужно будет предоставить подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или тест на антигены, сделанный не ранее чем за 48 часов). После въезда необходимо непременно пойти на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на пятый день после въезда.
Обновленные правила въезда в Австрию будут действовать до конца 2021 года.
Как сообщалось, с 1 июля въезд из Украины в Австрию стал возможным для всех целей поездок. В то же время, чтобы въехать в страну без предварительной регистрации и без карантина, нужно было предоставить сертификат о полной вакцинации против COVID-19.
Читайте также: Таиланд открывается для вакцинированных туристов из 60 стран
Сводка.нет - Новости Украины и Мира