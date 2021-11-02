|Ryanair впервые за время пандемии сообщил о прибыли
|02.11.2021 17:45
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Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair впервые за время пандемии сообщила о квартальной прибыли.
С июля по сентябрь авиакомпания получила чистую прибыль в размере 225 миллионов евро
Фото: Ryanair
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.
С июля по сентябрь авиакомпания получила чистую прибыль в размере 225 миллионов евро.
Авиакомпания зафиксировала прибыль в первый раз с конца 2019 года.
Руководитель Ryanair Майкл О'Лири назвал оставшийся до конца марта финансовый год сложным: "Зима будет тяжелой".
Крупнейший европейский лоукост-перевозчик использовал свою низшую ценовую базу и финансовое влияние на расширение в регионе во время пандемии.
Хотя мощности превысят уровень 2019 г. следующей весной, это повредит прибыльности, поскольку Ryanair вытесняет конкурентов более низкими ценами на билеты.
По словам О'Лири, в рождественский сезон количество бронирований билетов для посещения друзей и семьи должно значительно увеличиться.
Теперь перевозчик ожидает перевезти до 103 миллиона пассажиров в этом году после того, как ранее прогнозировали не более 100 миллионов.
В целом Ryanair ожидает сообщить об убытках за весь год в размере от 100 до 200 миллионов евро.
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