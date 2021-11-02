Coca-Cola впервые инвестировала в стартап по производству спортивных напитков в 2018 году. Тогда его продажи составили 250 млн долл., в этом году компания планирует выручить в розницу около 1,4 млрд долл.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Coca-Cola, уже владеющая 30% BodyArmor, покупает оставшиеся 70% у основателей и инвесторов компании, а также у группы профессиональных спортсменов, в том числе Джеймса Хардена из NBA и Майка Траута из MLB.

При этом сделка с BodyArmor станет крупнейшим приобретением бренда в истории Coca-Cola.

По словам источников издания, более 400 млн долл. за свою долю может получить семья звезды NBA Коби Брайанта - он инвестировал в производителя напитков 6 млн долл. и работал в совете директоров компании до своей смерти в авиакатастрофе 2020 года.

"Coca-Cola впервые инвестировала в стартап по производству спортивных напитков в 2018 году. Тогда его продажи составили 250 млн долл., в этом году компания планирует выручить в розницу около 1,4 млрд долл.", - говорится в сообщении.

Соглашение с BodyArmor станет самым большим приобретением бренда истории Coca-Cola. Предыдущий рекорд – 5,1 млрд долл., которые заплатили за Costa Coffee (напитки из кофе) в 2018 году.

BodyArmor базируется в Квинсе (штат Нью-Йорк). Компанию в 2011 году основали Майкл Репол и Ланс Коллинз.

Продукция BodyArmor включает в себя спортивные напитки, минеральную воду и спортивные напитки с кофеином.

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