С сегодняшнего дня на болгарско-турецкую границу прибыли солдаты для поддержки пограничной полиции.

Об этом частному каналу bTV сообщил министр обороны Болгарии Георгий Панайотов, передает "Европейская правда".

"С сегодняшнего дня на болгарско-турецкую границу прибыли солдаты для поддержки пограничной полиции", - сказал Панайотов.

Он добавил, что 350 военнослужащих прибыли на границу вместе с 40 единицами техники.

По данным министерства внутренних дел, в этом году уже более 6500 человек незаконно пересекли границу Болгарии, что в три раза больше, чем за первые девять месяцев 2020 года.

Болгария находится на одном из основных маршрутов, по которым мигранты въезжают в ЕС с Ближнего Востока и Афганистана.

В августе парламент согласился на отправку 400-700 солдат на границы с Грецией и Турцией, в основном для помощи в строительстве ограды.

Болгария является самой бедной страной-членом ЕС и никогда не принимала большое количество искателей убежища, большинство из которых пытаются попасть в другие страны ЕС, прежде чем дождаться ответа от Софии о своем статусе беженца.

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