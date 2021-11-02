Президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго, предположительно из-за незапланированной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленский потерялся в Глазго и озадачил Керри

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021 Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на климатический саммит в Великобританию встретился и побеседовал с президентом США Джозефом Байденом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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