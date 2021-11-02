По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений, считают в пресс-службе.

Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменения их численности близко государственной границы Украины.

Как сообщалось, 31 октября издание The Washington Post сообщило о том, что российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.

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