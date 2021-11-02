Военный знаток заявил, что Россия начала против Украины новую спецоперацию В эфире одного из украинских телеканалов военный знаток Олег Жданов заявил, что информация о наращивании контингента российских войск на украинской границе является спецоперацией Российской Федерации. Он отметил, что украинская разведка опровергает эти данные. По данным Жданова, ситуация на украинской границе является стабильной. При этом знаток выразил сожаление, что подобную информацию опубликовало столь уважаемое издание, как Washington Post. Он отметил, что газета не только не указала источник информации, но даже не уточнила, где он находится - в Белом доме, Пентагоне или НАТО. Жданов резюмировал, что такая массивная информационная кампания может быть новой спецоперацией России по запугиванию и шантажу Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика/экономика что эксперт является границе спецоперацией Теги: политика