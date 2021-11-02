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Телескоп NASA показал сверхмассивное скопление галактик
02.11.2021 18:35
Телескоп NASA показал сверхмассивное скопление галактик
С массой примерно у квадриллиона (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается очень массивным
Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала скопления галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).
Телескоп NASA показал сверхмассивное скопление галактик Фото: NASA

Об этом обсерватория сообщила в Твиттере.

"С массой примерно у квадриллиона (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается очень массивным", - говорится в сообщении.

Фото: NASA

Отмечается, что близко центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных черных дыр, которые были открыты до сих пор.

Как сообщалось, телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая находится в созвездии Индеец.

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