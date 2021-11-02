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В Верховную Раду не будут пускать без covid-сертификатов
02.11.2021 18:40
В Верховную Раду не будут пускать без covid-сертификатов На внеочередном заседании украинского парламента было принято постановление, по которому вход в здание Верховной Рады будет возможен лишь при наличии covid-документов. За это решение проголосовали 279 народных избранников. Постановление касается абсолютно всех посетителей Верховной Рады в том числе депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов, представителей СМИ и прочих посетителей. Чтобы попасть в парламент необходимо быть привитым одной или несколькими дозами вакцины, иметь отрицательный ПЦР-тест или документ о выздоровлении от covid-19.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 СЛОН 26.11.2014 15:21
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="От коллектива"]Так называемое письмо - абсолютный фейк, никто в коллективе дворца его и в глаза не видел, а публикация подобных вбросов - подсудное дело и удар по репутации издания![/£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& ]<£$%&£$%& />100% - просто "кому-то" (понятно кому) очень мешает Недзельский вот и всё. И брехливость данной статейки чувствуется в первого абзаца
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0 #1 От коллектива 26.11.2014 09:57
Так называемое письмо - абсолютный фейк, никто в коллективе дворца его и в глаза не видел, а публикация подобных вбросов - подсудное дело и удар по репутации издания!
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