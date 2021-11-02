В Верховную Раду не будут пускать без covid-сертификатов На внеочередном заседании украинского парламента было принято постановление, по которому вход в здание Верховной Рады будет возможен лишь при наличии covid-документов. За это решение проголосовали 279 народных избранников. Постановление касается абсолютно всех посетителей Верховной Рады в том числе депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов, представителей СМИ и прочих посетителей. Чтобы попасть в парламент необходимо быть привитым одной или несколькими дозами вакцины, иметь отрицательный ПЦР-тест или документ о выздоровлении от covid-19. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика/экономика или рады посетителей постановление верховной Теги: политика