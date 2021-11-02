|Вакцинироваться не готовы 43% украинцев
|02.11.2021 18:55
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Уже вакцинировались (сделали первую или вторую прививку) 36% респондентов между взрослого населения Украины, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться, и 43% – не готовы.
36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая, или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы
Фото: Ukrinform
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-23 октября 2021 года.
Согласно данным опроса, 41% респондентов выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% - не имеют таких опасений. По здоровью своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23% опрошенных. С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и между женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет привиться от COVID-19.
"36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы. Важно понимать, что опрос происходил только между взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится между только населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет прививки, между молодых респондентов", – говорится в сообщении.
При этом 37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения. 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада, 3% – премьер-министр.
Согласно опросу, по сравнению с весенними исследованиями, количество поклонников «жесткого карантина» несколько уменьшилось. Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле – 65%), не поддерживают – 44%. Последних относительно больше между жителей востока, населения среднего возраста и тех, кто не боится заболеть.
Опрос проводился между населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с внедрением компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
Как сообщал Укринформ, с начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248. Всего проведено 17 968 898 прививок.
За прошедшие сутки против COVID-19 вакцинировано 273 307 человек. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизировано 65 430 человек.
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