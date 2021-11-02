36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая, или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-23 октября 2021 года.

Согласно данным опроса, 41% респондентов выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% - не имеют таких опасений. По здоровью своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23% опрошенных. С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и между женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет привиться от COVID-19.

"36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы. Важно понимать, что опрос происходил только между взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится между только населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет прививки, между молодых респондентов", – говорится в сообщении.

При этом 37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения. 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада, 3% – премьер-министр.

Согласно опросу, по сравнению с весенними исследованиями, количество поклонников «жесткого карантина» несколько уменьшилось. Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле – 65%), не поддерживают – 44%. Последних относительно больше между жителей востока, населения среднего возраста и тех, кто не боится заболеть.