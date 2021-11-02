|Зеленский в Глазго встретился с Байденом – говорили о безопасности на востоке Украины
|02.11.2021 19:05
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Президент Владимир Зеленский в Глазго встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию на востоке Украины.
Во время разговора с Президентом США Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Об этом глава Украинского государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.
"В ходе разговора с Президентом США Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Глазго, Великобритания, где в понедельник, 1 ноября, принял участие в климатическом саммите COP26.
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