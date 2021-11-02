|Повторить весенний трюк РФ уже не удастся. Нет ни угрозы полномасштабного вторжения, ни полномасштабных понтов – Арестович
|02.11.2021 19:10
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"Российские манёвры возле наших границ - это смесь плановых двусторонних учений, стратегической операции по дезинформации - с переброской реальных подразделений, информационного и политического давления, с общей рамкой: "держите меня семеро, я за себя не отвечаю, сейчас полномасштабно вторгнусь", - об этом на своей страничке в Фейсбуке Алексей Арестович, информирует со ссылкой на .
"Ролевая модель российской дипломатии - «десантник у фонтана».
Они надеются, что выглядят страшными. Передайте им кто-нибудь, что мы их не боимся. И повторить весенний трюк им уже не удастся, думаю, даже в отношении Запада (а мы и тогда не боялись). Ни угрозы полномасштабного вторжения, ни полномасштабных понтов, как сейчас", - констатирует Арестович.
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