|У "Дии" появился детский ковид-сертификат
|02.11.2021 19:15
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У "Дии" появился детский ковид-сертификат
/> Фото: из свободного доступа
Об этом сообщает прессслужба "Действия" и телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус инфо"
Чтобы получить детский СOVID-сертификат, необходимо выполнить следующие действия:
Убедитесь, что у вас на смартфоне установлена последняя версия приложения "Действие";
Авторизоваться в "Действии";
Добавить в приложении свидетельство о рождении ребенка;
В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";
Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.
власть приложения сообщает, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Действии" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
Как добавить в "Действие" сертификат о прививках ребенка — смотрите в видеоинструкции:
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