Я хотел бы подчеркнуть, что договор с Hertz еще не подписан

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе капитализация Tesla впервые в истории компании перешагнула отметку в 1 трлн долларов. Этому способствовала новость о том, что один из самых больших в мире сервисов аренды автомобилей Hertz закажет рекордную партию электромобилей в количестве 100 тысяч единиц на сумму около 4,2 млрд долларов.

Однако теперь стало известно, что договор все еще не подписан. Об этом 1 ноября в Twitter написал основатель компании Илон Маск.

"Я хотел бы подчеркнуть, что договор с Hertz еще не подписан", – отметил Маск.

По словам Маска, сейчас спрос на Tesla намного превышает производственные возможности компании, следовательно у компании Hertz не могут рассчитывать на скидку даже с оглядкой на рекордный заказ.

На фоне этих высказываний Маск акции Tesla на торгах 2 ноября упали на 5,5% до 1142,4 долларов за акцию на предыдущих торгах на бирже NASDAQ. Максимальное же падение стоимости превысило 7%.

Напомним, что о заказе 100 тысяч электромобилей Tesla компания Hertz сообщила 25 октября. Основную долю в заказе должны составить машины Model 3, а сама сделка обошлась бы компании примерно в 4,2 миллиарда долларов.

В настоящее время официальных комментариев со стороны Hertz не поступало.

Ранее сообщалось, что компания Bosch инвестирует почти 500 млн. долларов в свой новый завод по производству микросхем для автомобилей. Инвестиции позволят расширить производство и приблизить недостаток полупроводников в мировой автомобильной индустрии.

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