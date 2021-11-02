|Акции Tesla обрушились после твита Маска о том, что контракт с Hertz на 100 тысяч машин не подписан
|02.11.2021 19:25
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Акции Tesla упали на 5,5% после того, как Илон Маск объявил, что масштабное соглашение с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей еще не подписано.
Я хотел бы подчеркнуть, что договор с Hertz еще не подписан
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск, США, 13 июля 2021 года. Фото: AP Photo / Matt Rourke
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе капитализация Tesla впервые в истории компании перешагнула отметку в 1 трлн долларов. Этому способствовала новость о том, что один из самых больших в мире сервисов аренды автомобилей Hertz закажет рекордную партию электромобилей в количестве 100 тысяч единиц на сумму около 4,2 млрд долларов.
Однако теперь стало известно, что договор все еще не подписан. Об этом 1 ноября в Twitter написал основатель компании Илон Маск.
"Я хотел бы подчеркнуть, что договор с Hertz еще не подписан", – отметил Маск.
По словам Маска, сейчас спрос на Tesla намного превышает производственные возможности компании, следовательно у компании Hertz не могут рассчитывать на скидку даже с оглядкой на рекордный заказ.
На фоне этих высказываний Маск акции Tesla на торгах 2 ноября упали на 5,5% до 1142,4 долларов за акцию на предыдущих торгах на бирже NASDAQ. Максимальное же падение стоимости превысило 7%.
Напомним, что о заказе 100 тысяч электромобилей Tesla компания Hertz сообщила 25 октября. Основную долю в заказе должны составить машины Model 3, а сама сделка обошлась бы компании примерно в 4,2 миллиарда долларов.
В настоящее время официальных комментариев со стороны Hertz не поступало.
Ранее сообщалось, что компания Bosch инвестирует почти 500 млн. долларов в свой новый завод по производству микросхем для автомобилей. Инвестиции позволят расширить производство и приблизить недостаток полупроводников в мировой автомобильной индустрии.
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