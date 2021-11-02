Оператор Галина Хатчинс, которую случайно убил актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина", умерла не сразу. Ее сердце еще несколько часов билось.

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После рокового выстрела Болдуин не понял, что произошло, ведь пистолет не должен был быть заряжен.

"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" – все время повторял актер.

На съемочной площадке началась паника. У Хатчинс было сильное кровотечение, которое члены съемочной группы пытались остановить, но украинка заявила, что это напрасно.

"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - сказала умирающая Хатчинс.

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