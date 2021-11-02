|СМИ обнародовали последние слова украинки Галины Хатчинс, случайно убитой Алеком Болдуином
|02.11.2021 20:10
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Оператор Галина Хатчинс, которую случайно убил актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина", умерла не сразу. Ее сердце еще несколько часов билось.
Об этом сообщает , пишет информирует /
После рокового выстрела Болдуин не понял, что произошло, ведь пистолет не должен был быть заряжен.
"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" – все время повторял актер.
На съемочной площадке началась паника. У Хатчинс было сильное кровотечение, которое члены съемочной группы пытались остановить, но украинка заявила, что это напрасно.
"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - сказала умирающая Хатчинс.
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