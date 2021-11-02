Новое исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний показывает, что вакцинация обеспечивает намного более стабильный уровень иммунитета.

Согласно документу, «у тех, кто не был вакцинирован, но недавно перенес инфекцию, заражения COVID-19 в пять раз выше, чем у тех, кто недавно был полностью вакцинирован и не имел предыдущей инфекции», информирует со ссылкой на .

По данным агентства, «данные демонстрируют, что вакцинация может обеспечить более высокий, более надежный и стабильный уровень иммунитета для защиты людей от госпитализации по поводу COVID-19, чем одна инфекция в течение как минимум 6 месяцев».

Новые результаты были получены на основе данных, собранных в 187 больницах в девяти штатах с января по сентябрь 2021 года. В общей сложности данные охватили более 7300 взрослых пациентов, у которых COVID-19 был настолько тяжелым, что им потребовалась госпитализация.

Как выяснилось, люди, которые были инфицированы ранее (в интервале от трех до шести месяцев до этого) и остались невакцинированными, имели примерно в 5,5 раз больше шансов снова заразиться по сравнению с людьми, которые были полностью вакцинированы Pfizer или Moderna в течение трех — шести месяцев, и у которых не было предшествующей инфекции.

«Теперь у нас есть дополнительные доказательства, подтверждающие важность вакцин против COVID-19, даже если у вас была предыдущая инфекция», — заявила директор CDC доктор Рошель Валенски в пресс-релизе агентства.

«Это исследование дополняет совокупность знаний, демонстрирующих защиту вакцин от тяжелого течения COVID-19», — добавила она.

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