|В Париже мужчина с криками "Аллах акбар!" напал с ножом на силовиков, сделавших замечание об отсутствии маски
|02.11.2021 23:10
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1 ноября в Париже на железнодорожном вокзале Сен-Лазар силовикам пришлось стрелять в мужчину, который напал на них с ножом.
Об этом 2 ноября проинформировал , информирует со ссылкой на .
По данным телеканала, изначально ситуация была "простой проверкой" использования масок.
Четверо сотрудников службы безопасности поспорили о маске с незнакомцем, и тон их разговора "быстро поднялся", так как проверяемый "отказался подчиняться" требованиям. Мужчина вытащил нож и бросился на силовиков с криками "Аллах акбар!" и заявлением, что "Францией правит "Исламское государство".
Один из силовиков достал пистолет и открыл огонь по нападавшему, нанеся ему два ранения, в том числе в грудь. Ранение BFM TV называет серьезным.
Документ, обнаруженный у раненого, позволил понять, что мужчина был известен полиции по фактам насилия. В то же время спецслужбам он до сих пор не был известен.