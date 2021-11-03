Полтысячи поддельных COVID-сертификатов обнаружили польские пограничники у украинцев, что чревато не только административной и уголовной ответственностью для нарушителей, но и возобновлением жестких правил въезда в Польшу, рассказал журналист, знаток Vipol Игорь Исаев, информирует со ссылкой на .

«Этим людям был запрещен въезд в Польшу, и они получили административное дело. Похоже, что им будет грозить штраф: если они в очередной раз попытаются въехать, то нужно будет это заплатить. Это административное преступление, но достаточно серьезное — предоставление фальшивых документов. Оно может перейти в уголовную ответственность в случае большой общественной вредности этого действия. Там людям может грозить до пяти лет лишения свободы. Пока реакция больше чиновницкая со стороны пограничной службы», — отметил Исаев.

Журналист напомнил, что Польша открыла границы для украинцев 9 сентября, то есть 500 поддельных сертификатов — это результат только двух месяцев, следовательно предостерег, что реакция польского правительства может быть более жесткой.

«Я очень боюсь, что эти 500 человек держат в заложниках десятки миллионов граждан Украины. Реакция может быть такова, что польское правительство просто внесет Украину в ту категорию [стран], из которой не будет возможен более или менее свободный въезд граждан в условиях коронавируса. Это статистика, засветившая желтую пока лампочку», — предупредил Исаев.

В то же время журналист отметил, что если и есть подобные случаи фальсификации COVID-сертификатов в других странах, то пограничная служба Польши о них не заявляла. Впрочем, Исаев добавил, что случаи подделки документов о вакцинации от коронавируса случаются и в Европейском Союзе.

В начале октября принял законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Такое же решение принял и профильный комитет Верховной Рады.

Украинцам за это грозит штраф до 34 тысяч гривен или до двух лет ограничения свободы. Медработники, которые будут вносить ложные сведения в базы данных, получат штраф до 68 тысяч гривен или до двух лет лишения свободы и лишения права занимать должность. А тех, кто будет производить подделки и продавать их, ждет штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы до трех лет.

Пока в Украине нет специальной статьи, которая вводила бы ответственность именно за подделку COVID-сертификатов.

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