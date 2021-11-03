|В мережі опублікували, хто став головним героєм шоу "Холостяк-12"
|03.11.2021 09:40
|
Нещодавно ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник розповів, що розпочались знімання нового дванадцятого сезону любовного проекту.
У мережі опублікували припущення щодо того, хто став головним героєм "Холостяк-12". Пророкують, що його місце займе Олександр Топольський - американський актор українського походження. Він живе у Лос-Анджелесі.
Його фото опублікували у фан-акаунті проекту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи