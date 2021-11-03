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В мережі опублікували, хто став головним героєм шоу "Холостяк-12"
03.11.2021 09:40
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Нещодавно ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник розповів, що розпочались знімання нового дванадцятого сезону любовного проекту.

У мережі опублікували припущення щодо того, хто став головним героєм "Холостяк-12". Пророкують, що його місце займе Олександр Топольський - американський актор українського походження. Він живе у Лос-Анджелесі.

Його фото опублікували у фан-акаунті проекту.

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Допис, поширений ХОЛОСТЯЧКА Злата Огневич СТБ (@holostyachka__stb)


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Комментарии   

 
0 #2 Will 08.04.2017 02:53
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0 #1 Rhea 29.03.2017 21:31
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