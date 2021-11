Что такое тромбоз глубоких вен - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) представляет собой заболевание, при котором в глубокой вене происходит свертывание крови с возможностью последующего появления кровяного сгустка, частично или полностью перекрывающего вену. Такое заболевание может стать причиной инфаркта. В некоторых случаях отрыв тромба может привести к моментальной смерти. В зоне риска такого тромбоза находятся примерно 10-20% всех людей. Поэтому каждому необходимо внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить обследования и проводить лечение, назначенное доктором. Основные признаки ТГВ Определить ТГВ можно уже на первых стадиях развития. К основным симптомам патологии относятся: Ощущение скованности в конечностях, которое отсутствовало ранее;

Уплотнение сосудов, выражающееся увеличением конечностей в объеме;

Нарушение подвижности;

Появление болевых ощущений в области образования сгустка, которые усиливаются по мере прогрессирования заболевания;

Припухание нижней конечности полностью или частично (голень, бедро). Также при данном заболевании кожа в области развития патологии становится сильно натянутой. Оттенок при этом изменяется до бледного или синеватого. Важно: Самым опасным симптомом является резкое распухание ноги (обычно — с утра) и уменьшение подвижности конечности. За такими признаками может последовать тромбоэмболия легочной артерии. Длительное нарушение кровообращения же может стать причиной гангрены. При этом важно учитывать, что большинство признаков тромбоза глубоких вен нельзя назвать специфическими. Они могут указывать и на протекание других патологий: варикозное расширение вен, гормональные нарушения, ревматизм и т.д. Поэтому ставить диагноз и уж, тем более, назначать лечение без полноценной врачебной диагностики нельзя. /> Особенности проведения диагностики патологии Диагностика патологии проводится с помощью: УЗИ артерий нижних конечностей;

Радионуклидного сканирования;

Флебографии. Также могут потребоваться дополнительные исследования. Такой комплекс позволяет точно определить участок образования тромба, а также его особенности: состояние, размеры. На основе полученных данных доктор определяет наиболее подходящий метод лечения тромбоза глубоких вен. В большинстве случаев оно проводится путем инъекционной терапии. Часто лечение включает в себя растворы для инъекций, вводимых непосредственно в кровь. Чтобы подробнее прочесть о таком, переходите сюда. Основные причины тромбоза Одним из этапов диагностики тромбоза глубоких вен и их дальнейшего лечения является определение причины появления заболевания. В большинстве случаев патология появляется из-за: Лишнего веса;

Онкологии;

Заболеваний, повышающих свертываемость крови;

Пожилого возраста. Часто тромбоз глубоких вен появляется из-за болезней печени. В таких ситуациях лечение начинается с устранения заболевания, которое является первопричиной. Причиной возникновения тромбоза глубоких вен может стать и образ жизни. Часто такое заболевание отмечается у людей, которые: Злоупотребляют вредными привычками;

Ведут малоактивный образ жизни;

Используют гормональную контрацепцию и т.д. Нельзя исключать и факт наследственной предрасположенности к патологии. /> Устранение тромбоза глубоких вен: особенности, скорость выполнения Лечение тромбоза глубоких вен назначается только после комплексной диагностики. Оно включает в себя как медикаментозную терапию (путем ввода лекарственных препаратов в кровь), так и удаление самого тромба подходящим методом. В процессе устранения заболевания важно: Восстановить правильный кровоток; Устранить образовавшееся воспаление; Исключить или минимизировать вероятность повторного образования сгустка крови. Продолжительность лечения напрямую зависит от стадии тромбоза. В большинстве случаев оно проводится в амбулаторных условиях, где на протяжении минимум 3-12 дней пациент находится под присмотром врачей и соблюдает постельный режим. После стабилизации состояния больной выписывается и ему назначается медикаментозная терапия для поддержания достигнутого эффекта. Тромбоз глубоких вен считается одним из наиболее серьезных венозных заболеваний, которое влечет за собой негативные последствия (нередки случаи летального исхода). Поэтому игнорировать первичные признаки патологии не стоит. При появлении симптомов, которые описаны выше, следует как можно скорее обратиться к доктору. Лечить тромбоз на ранних стадиях гораздо проще и безопаснее. СТАТЬИ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



